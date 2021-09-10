Три человека погибли при крушении самолета во французской коммуне Даруа

Париж, 10 сентября. Три человека погибли во французском департаменте Даруа в результате крушения легкомоторного самолета.

ЧП произошло на востоке Франции в провинции Кот-д’Ор. Легкомоторный самолет упал на землю и разбился. По предварительной версии, причиной трагедии могли стать неблагоприятные погодные условия. В результате происшествия погибли три человека.

На место крушения оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Личности погибших устанавливаются. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Пока нет информации, какой компании принадлежит самолет.

Накануне Airbus A-320 вернулся в Домодедово после попадания в двигатель птицы. Внештатная ситуация произошла на высоте 7 тыс. метров. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме.