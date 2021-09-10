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Сотни воздушных змеев запустили на фестивале в Крыму
Общество

В Крыму в бухте Капсель небо украсили десятки воздушных змеев. Среди летающих фигур подавляющее большинство представители морских обитателей. Самыми большим воздушным змеем на мероприятии стал 30-метровый кит.

«Все держится за якорь, который прибит к земле, но усилия при таком сильном ветре, как сегодня, вполне себе большое. Больше 100 килограмм большие змеи могут тянуть, каждый причем. Они поэтому у нас на отдельных веревках, которые способны удерживать тонны», — объясняет участник фестиваля Антон Макагонов.

На протяжении всего фестиваля в небо запустят более 400 летательных аппаратов, среди которых воздушные змеи, дроны, воздушные шары и гелиевые дирижабли.

«Воздушные змеи просто потрясающие, очень красивые. Такие большие, свободные, вдохновляют на подвиги», — поделилась зрительница фестиваля Виктория Воробьева.

По информации организаторов, фестиваль продлится до 12 сентября.

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