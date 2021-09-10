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Роман Мальков хочет троих детей от Анастасии Макеевой

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 18:20
Шоу-бизнес
Роман Мальков хочет троих детей от Анастасии Макеевой
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 10 сентября. Бизнесмен Роман Мальков заявил, что хочет много детей от любимой супруги, актрисы театра и кино Анастасии Макеевой.

Предприниматель не сомневается, что пополнение в их семье обязательно будет. Но сначала Макеевой нужно хорошо отдохнуть и набраться сил.

«Мы хотим девочку, мальчика, потом еще раз девочку и так далее. Чем больше детей — тем лучше!» — признался Мальков изданию «Собеседник».

В прошлом году актриса начала строительство загородного дома, а помогал ей в этом Мальков. Пока супруга бизнесмена и четверо детей ждали его в Словении, у Романа завязались отношения с Макеевой, пишет «Вечерняя Москва».

Позднее Мальков публично признался артистке в любви, предложив пожениться. После развода со Светланой он официально узаконил союз с Макеевой.

Бывшая супруга неоднократно обвиняла бизнесмена, что рядом с актрисой он забыл о собственных детях. Женщина жаловалась на финансовые проблемы и отсутствие алиментов. Скандал с Мальковым отразился и на отношении его родителей к внукам. По словам Мальковой, они больше не интересуются ее детьми.

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Все новости / Шоу-бизнес / Роман Мальков хочет троих детей от Анастасии Макеевой
семья макеева мальков
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