Роман Мальков хочет троих детей от Анастасии Макеевой

Москва, 10 сентября. Бизнесмен Роман Мальков заявил, что хочет много детей от любимой супруги, актрисы театра и кино Анастасии Макеевой.

Предприниматель не сомневается, что пополнение в их семье обязательно будет. Но сначала Макеевой нужно хорошо отдохнуть и набраться сил.

«Мы хотим девочку, мальчика, потом еще раз девочку и так далее. Чем больше детей — тем лучше!» — признался Мальков изданию «Собеседник».

В прошлом году актриса начала строительство загородного дома, а помогал ей в этом Мальков. Пока супруга бизнесмена и четверо детей ждали его в Словении, у Романа завязались отношения с Макеевой, пишет «Вечерняя Москва».

Позднее Мальков публично признался артистке в любви, предложив пожениться. После развода со Светланой он официально узаконил союз с Макеевой.

Бывшая супруга неоднократно обвиняла бизнесмена, что рядом с актрисой он забыл о собственных детях. Женщина жаловалась на финансовые проблемы и отсутствие алиментов. Скандал с Мальковым отразился и на отношении его родителей к внукам. По словам Мальковой, они больше не интересуются ее детьми.