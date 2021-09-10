В офисе Зеленского испугались интеграции России и Белоруссии

Киев, 10 сентября. После интеграции России и Белоруссии добавится еще тысяча километров государственной границы Украины, которая потенциально будет подвержена военной угрозе, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Такое мнение Арестович высказал, комментируя поступившую сегодня информацию о подписании Россией и Белоруссией 28 программ по «выравниванию» законодательства двух стран, сообщает издание «Новороссия».

«Объединение оборонной и экономической сфер означает создание Союзного государства де-факто, а не де-юре, как есть с 2001 года. Это огромная проблема для нас, потому что прибавляется тысяча километров границы, подверженной военной угрозе», — заявил Арестович.

При этом Арестович заверил, что руководство Украины уже оценило возможную угрозу и приложит все усилия, чтобы обеспечить «национальную безопасность».

Ранее ФАН приводил мнение Арестовича о недостаточной образованности украинцев. Он заявил, что большинство его сограждан не смогут найти на карте Афганистан.