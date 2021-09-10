СМИ: посла США Салливана вызывали в МИД из-за вмешательства в российские выборы

Москва, 10 сентября. Посол США в России Джон Салливан вызван в МИД России из-за вмешательства Вашингтона в парламентские выборы в России, утверждают источники СМИ в дипломатических кругах.

Информацию о причинах вызова американского представителя в МИД передало РИА Новости. Предполагается, что Салливану могли выразить протест в связи с активными попытками Вашингтона дестабилизировать обстановку в России в преддверии выборов в Госдуму.

Глава американского дипломатического представительства в Москве прибыл на Смоленскую площадь 10 сентября. Официальная причина вызова на момент написания публикации не разглашается. Сам Салливан от комментариев прессе отказался.