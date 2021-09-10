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Сатановский неожиданно исчез с эфира Соловьева
Общество
Сатановский неожиданно исчез с эфира Соловьева
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 10 сентября. Необычная ситуация произошла с политологом Евгением Сатановским во время программы «Прямой контакт». Эфир проходил на канале «Соловьев Live».

Ведущий Владимир Соловьев обсуждал с гостями внешнюю политику России и международную повестку. Сатановский рассказал зрителям, что РФ мягко реагирует на процессы в других государствах, особенно те, которые происходят с одобрения Запада. Например, США часто с помощью других стран устраивают антироссийские провокации, но Москва не считает нужным отвечать на них.

Затем Евгений Сатановский порассуждал о позиции России в отношении Украины. Он заметил, что Москва редко принимает какие-либо меры, чтобы поставить на место киевских политиков с их голословными заявлениями о Крыме.

Пока эксперт говорил на эту тему, в эфире начались помехи. Сатановский неожиданно пропал с экранов, не успев закончить мысль. Исчезновение политолога напугало зрителей, но выяснилось, что оно связано с техническими неполадками.

Владимир Соловьев остался недоволен работой своих сотрудников, которые не смогли обеспечить качественную связь с политологом. Он попросил решить проблему и вернулся к обсуждению темы с другими гостями.

Ранее Сатановский двумя словами описал национальную идею Украины. Киев стремится только «потроллить Россию».

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