Снег выпал в африканской республике Камерун

Москва, 10 сентября. Осадки в виде снега выпали в Западном регионе африканского государства Камерун, сообщили местные СМИ.

Местные жители активно снимают фото и видео на фоне необычного для этих мест природного явления. Кроме снега на территории государства обрушился еще и град. Толщина выпавших осадков составила около 0,05 миллиметра.

Природная аномалия связана с глобальным изменением климата, заявил мэр камерунского города Баны Жана-Батист Санга. Выпавшие осадки нанесли ущерб нескольким домам, а также ряду плантаций.