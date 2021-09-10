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Снег выпал в африканской республике Камерун

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 18:05
Общество
Снег выпал в африканской республике Камерун
Ptr Scr youtube.com  /  Интер Сторис

Москва, 10 сентября. Осадки в виде снега выпали в Западном регионе африканского государства Камерун, сообщили местные СМИ.

Местные жители активно снимают фото и видео на фоне необычного для этих мест природного явления. Кроме снега на территории государства обрушился еще и град. Толщина выпавших осадков составила около 0,05 миллиметра.

Природная аномалия связана с глобальным изменением климата, заявил мэр камерунского города Баны Жана-Батист Санга. Выпавшие осадки нанесли ущерб нескольким домам, а также ряду плантаций.

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