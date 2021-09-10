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Банк России перечислил признаки электронных кошельков теневого бизнеса

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 18:01
Экономика
Банк России перечислил признаки электронных кошельков теневого бизнеса
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 сентября. Центробанк РФ обнародовал перечень признаков, которые помогают распознать механизмы нелегальных транзакций с использованием платежных карт и электронных кошельков.

Эксперты регулятора исходят из того, что противозаконные структуры опасны для людей потерей денег и вовлечением в мошеннические схемы. ЦБ рекомендует кредитным организациям заранее выявлять подозрительную активность. Об этом пишет портал Finam.ru.

К подозрительным активностям относятся необычно большое число контрагентов счета, операции по списанию и зачислению денежных средств более чем 1 миллиона в месяц. Также Банк России советует обратить внимание, если между начислением и списанием средств проходит лишь небольшой промежуток времени.

С помощью этих признаков банки смогут помешать мошенникам использовать их сервис для обмана. Гражданам также стоит быть осторожными: основатель цифровой платформы «Инициатор» Венера Шайдуллина ранее рассказала, как не стать жертвами финансовой пирамиды.

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