Банк России перечислил признаки электронных кошельков теневого бизнеса

Москва, 10 сентября. Центробанк РФ обнародовал перечень признаков, которые помогают распознать механизмы нелегальных транзакций с использованием платежных карт и электронных кошельков.

Эксперты регулятора исходят из того, что противозаконные структуры опасны для людей потерей денег и вовлечением в мошеннические схемы. ЦБ рекомендует кредитным организациям заранее выявлять подозрительную активность. Об этом пишет портал Finam.ru.

К подозрительным активностям относятся необычно большое число контрагентов счета, операции по списанию и зачислению денежных средств более чем 1 миллиона в месяц. Также Банк России советует обратить внимание, если между начислением и списанием средств проходит лишь небольшой промежуток времени.

С помощью этих признаков банки смогут помешать мошенникам использовать их сервис для обмана. Гражданам также стоит быть осторожными: основатель цифровой платформы «Инициатор» Венера Шайдуллина ранее рассказала, как не стать жертвами финансовой пирамиды.