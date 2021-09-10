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Николаю Дроздову не верится в возможность увольнения Константина Эрнста

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 19:26
Общество
Николаю Дроздову не верится в возможность увольнения Константина Эрнста
Агентство городских новостей Москва  / 

Даже если генеральный директор Первого канала покинет свой пост, то он это сделает потому, что сам посчитал нужным так поступить. Таким мнением поделился в беседе с ФАН советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов.

Собеседник издания прокомментировал новость о возможном увольнении Константина Эрнста с поста руководителя Первого канала с 1 января 2022 года.

«Константин Львович человек очень умный, самостоятельный. Всегда делает то, что ему нужно. Если он переходит на другую работу, значит, ему так захотелось. Очень талантливый, умный. Прекрасный организатор. Думаю, может быть, он сам хочет куда-то перейти. От этого те, кто его знают и уважают, не станут меньше уважать, в частности я.

[Он] долговременный руководитель канала. До него [директора] менялись как перчатки. Не помню, сколько поменялось. Когда он стал руководителем, дело пошло очень основательно и достойно», — сообщил телеведущий.

Николай Дроздов также прокомментировал сообщения, что одной из причин увольнения могли стать финансовые проблемы канала.

«Насчет убытков ничего не могу сказать. Механику телевидения я не представляю. Первый канал всегда остается первым, а убытки — это уже экономические дела», — отметил собеседник ФАН.

Николаю Дроздову не верится в возможность увольнения Константина Эрнста
Global Look Press  / Vadim Tarakanov

В завершение он поделился впечатлениями от проектов, которые воплотились на Первом канале при Константине Эрнсте.

«Он столько лет делал замечательные передачи — «Последний герой», «Достояние республики» — я был в жюри на этом песенном конкурсе. Потрясающие передачи. «Последний герой», в отличие от всех этих постановочек, был реальным испытанием. Я участвовал в трех из них три года подряд, по его рекомендации», — подытожил Николай Дроздов.

Ранее телеведущая Дана Борисова в беседе с ФАН отреагировала на новость о возможных переменах на Первом канале. По ее словам, Константин Эрнст всегда производил впечатление очень талантливого человека.

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