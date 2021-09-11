Сил не хватит: экс-депутат Рады Журавко о словах Зеленского про войну с Россией

У Украины не хватит сил на полномасштабную войну с Россией, об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Так он прокомментировал заявление лидера страны Владимира Зеленского о вероятности полномасштабной войны с РФ. Президент также отметил, что после конфликта никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной и Белоруссией.

«Полномасштабной войны я не вижу, а то, что будут провокации [Украины] в сторону Донбасса, — это да, мы уже наблюдаем, что идет усиление обстрелов, есть раненые среди мирных жителей. Будет нагнетаться истерия с военным обострением. Они надеются, что им продолжат платить деньги. Россия — все-таки большой слон: один раз ударит левой или правой ногой — на этом все и закончится», — рассказал политик.

Федеральное агентство новостей /

Алексей Журавко добавил, что Киев может не остановиться после подобных провокаций, а это станет для него проблемой, потому что Россия не оставит Донбасс один на один с нападками украинских властей.

«От этих негодяев можно ожидать все что угодно. Зеленский не ощущает почву под ногами и не понимает, куда его несет. Закончится для него это все трагично. В данный момент я вижу опасность в том, что они могут начать обстреливать там, где жизненно необходимые объекты: водоснабжение, электричество и так далее. А на полномасштабную войну у них сил не хватит. Если действительно рванет, то Европа не сможет повлиять на ход конфликта. Это означает, что конец Украине, большая ее часть отойдет к России», — заявил экс-депутат Рады.

Журавко уверен, что всерьез воспринимать высказывания Владимира Зеленского не имеет смысла.

«Это еще раз показывает, что человек не понимает, к чему он может привести страну — к коллапсу и человеческому горю. Москве не стоит на это отвечать», — подчеркнул политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал официальный комментарий по поводу заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможной войне с РФ. Он отметил, что российская сторона не будет вдаваться в подобные апокалиптические прогнозы и была огорчена ответом украинского лидера.