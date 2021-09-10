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Эксперт Шапиро объяснила специфику объединения новых городов с Петербургом

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 18:42
Общество
Эксперт Шапиро объяснила специфику объединения новых городов с Петербургом
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 10 сентября. Член Общественной палаты Ленобласти, член регионального Градостроительного совета Виктория Шапиро приняла участие в брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Брифинг был посвящен агломерациям рядом с крупными мегаполисами. Ведущий в ходе прямого эфира спросил у эксперта, есть ли смысл объединить не целиком город и область, а прирастающие города объединить с Санкт-Петербургом. По словам Шапиро, в случае объединения небольшой город стал бы одним из спальных районов Северной столицы. То есть у него было бы свое местное самоуправление.

«Мы как-то просчитывали этот вариант, посчитали бюджет, который дают жители Кудрово отдельно, и мы бы не выжили, как отдельный город со своей администрацией без всяких субсидий», — заявила член ОП.

Эксперт Шапиро объяснила специфику объединения новых городов с Петербургом
Федеральное агентство новостей  / 

При этом она обратила внимание, что в Петербурге также существуют подобные проблемы — застройка в Девяткино, в Кировском районе, Шушарах, Солнечном городе. Однако по словам Шапиро, в Кудрово сложности преодолели, тогда как в указанных районах еще только обсуждают варианты их решения.

Гендиректор «Ленметрогипротранса» Владимир Маслак ранее рассказал о программе строительства в Петербурге 12 новых станций метро до 2032 года.

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петербург ленинградская область кудрово агломерация шапиро медиагруппа патриот
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