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Воронежский губернатор Гусев покатался на качелях во время открытия фестиваля «Город-сад»

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 17:52
Общество
Воронежский губернатор Гусев покатался на качелях во время открытия фестиваля «Город-сад»
Prt Scr vk.com  /  Горком Воронеж

Воронеж, 10 сентября. Губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил церемонию открытия фестиваля «Город-сад».

Глава региона рад, что в этом году фестиваль принимает гостей в привычном очном формате. Александр Гусев поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке мероприятия. Открытию XI Воронежского международного фестиваля «Город-сад» предшествовала большая работа.

«Теперь зрителям остается только наслаждаться. Всем посетителям «Города-сада» желаю ярких позитивных эмоций и отличного настроения», — отметил Гусев.

В рамках открытия фестиваля Александр Гусев послушал песню о любви к родной природе и даже покатался на качелях, рассказали в пресс-службе Воронежского областного правительства. К тому же губернатор продегустировал различные угощения.

Волонтеры из Воронежа попали в список победителей всероссийского конкурса. Награду получил региональный центр «Воронеж. Волонтеры культуры» и областное общественное движение «Волонтеры культуры». Активисты получат около 200 тыс. рублей.

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воронеж гусев город-сад
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