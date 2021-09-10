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Микробиолог Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов после прививки «Спутником V»

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 17:48
Общество
Микробиолог Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов после прививки «Спутником V»
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 10 сентября. Врачи не зафиксировали ни одного летально случая после прививки «Спутником V», заявил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Разработка российских ученых стала первой в мире вакциной от коронавируса. Минздрав РФ зарегистрировал препарат уже в августе 2020 года. Власти 70 стран по всему миру также разрешили использование «Спутника V» для своих граждан. Медикамент признали безопасным для беременных.

Препарат производство сотрудников НИЦ им. Гамалеи доказал свою безопасность в ходе проведенных испытаний. Эффективность вакцины варьируется от 83% до 94%, заявили разработчики.

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гинцбург Спутник V летальные случаи
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