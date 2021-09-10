Микробиолог Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов после прививки «Спутником V»

Москва, 10 сентября. Врачи не зафиксировали ни одного летально случая после прививки «Спутником V», заявил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Разработка российских ученых стала первой в мире вакциной от коронавируса. Минздрав РФ зарегистрировал препарат уже в августе 2020 года. Власти 70 стран по всему миру также разрешили использование «Спутника V» для своих граждан. Медикамент признали безопасным для беременных.

Препарат производство сотрудников НИЦ им. Гамалеи доказал свою безопасность в ходе проведенных испытаний. Эффективность вакцины варьируется от 83% до 94%, заявили разработчики.