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Трамп выразил желание встретиться с Байденом на боксерском ринге

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 17:48
Политика
Трамп выразил желание встретиться с Байденом на боксерском ринге
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 10 сентября. Экс-президент США Дональд Трамп выразил желание провести боксерский поединок, где его противником стал бы действующий глава Белого дома Джо Байден.

Бывший американский лидер посетил боксерское мероприятие, где ведущий спросил его о том, с кем бы Трамп хотел побоксировать. Экс-президент США не стал называть кого-то из спортсменов, так как, по его словам, поединок с боксером «очень опасен». Однако он не отказался бы провести бой на ринге с Байденом.

«Я думаю, этот бой на ринге был бы очень быстрым. Думаю, Байден сдался бы в течение первых пары секунд», — заявил Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, бывший глава Белого дома станет комментатором боксерского поединка в годовщину терактов 11 сентября. Транслировать бой будет компания Triller.

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сша трамп байден
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