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Сын Цоя не получит компенсацию от создателей фильма про его отца

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 17:47
Общество
Сын Цоя не получит компенсацию от создателей фильма про его отца
Global Look Press  /  АГН Москва

Москва, 10 сентября. Мосгорсуд признал законным отказ сыну Виктора Цоя Александру о взыскании денежных средств с создателей фильма о лидере группы «Кино», снятого режиссером АлексееймУчителем.

В пресс-службе Мосгорсуда ФАН сообщили, что в удовлетворении иска Цоя к АО ТВК «Авиапарк», ООО «ТПО «Рок», ООО «Каропрокат», ООО «Каро фильм менеджмент» о компенсации морального вреда отказано. Сын Виктора Цоя ранее отказался от части требований. Решение Савеловского районного суда от 16 марта вступило в силу.

Александр Цой обвинил создателей фильма в незаконном использовании архивной съемки с участием музыканта. Он просил изменить название картины и удалить кадры с лидером «Кино», а также требовал взыскать 110 тысяч рублей.

По мнению музыканта, фильм «Цой» порочит доброе имя его отца. Режиссер Алексей Учитель был удивлен такому отношению родственников к его работе. По словам постановщика, фильм создавался с большим уважением к памяти Цоя.

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цой фильм учитель
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