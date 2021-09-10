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Daily Mail: Лондон готов отказаться от бронемашин Ajax из-за их недостатков

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 17:44
Армия
Daily Mail: Лондон готов отказаться от бронемашин Ajax из-за их недостатков
wikipedia.org  /  Andrew Linnett/MOD / OGL v1.0

Лондон, 10 сентября. Солдаты ВС Великобритании продолжают жаловаться на условия в бронемашине Ajax («Аякс»), пишут британские СМИ.

Испытания Ajax были приостановлены в начале 2021 года в связи с жалобами военнослужащих британской армии. Цикл проверок был возобновлен после того, как предприятие-производитель General Dynamics предоставило испытателей боевой техники, пишет британское издание Daily Mail.

В начале года 310 бойцам было рекомендовано обратиться в медицинскую службу в связи с плохим самочувствием. Солдаты получили травмы от сильных вибраций и громкого шума двигателя. Замминистра обороны Великобритании Джереми Куин накануне сообщил, что не может гарантировать применение бронеавтомобиля в войсках. Бойцы продолжают терять слух и получать травмы суставов. В итоге Лондон отказывается от использования Ajax в их нынешнем состоянии, уточнил он. Необходимо исправить эксплуатационные недочеты.

Жители Британии ранее назвали пустой тратой денег попытки Соединенного Королевства оказать давление на Россию при помощи авианосцев. Британцы также раскритиковали коммодора британских ВМС Стива Мурхауса за слова о «сигнале для Москвы».

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британия бронемашина ajax
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