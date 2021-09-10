В Турции прошли массовые аресты нелегальных мигрантов

Анкара, 10 сентября. Власти Турции задержали более 200 незаконных мигрантов на территории страны. Большая часть нелегалов была арестована после проведения рейдов и обысков в населенных пунктах провинций Ван, Киркларели, Коджаэли и Мугла.

Некоторые беженцы были обнаружены в грузовиках и лодках, когда пытались проникнуть на турецкую территорию, в их числе была группа лиц, которой ранее отказали во въезде в Грецию. По итогам разбирательств не менее трех человек доставлены в полицию по подозрению в контрабанде людей.

205 migrants held across Turkey https://t.co/35XYY8P1me — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) September 9, 2021

По всей видимости, Анкара активизировала борьбу с незаконной миграцией из-за усиливающегося недовольства населения, которое и так крайне негативно относится к действующему правительству Реджепа Тайипа Эрдогана за его политику «открытых дверей».

В настоящее время уже более 3,7 млн сирийцев проживает на территории Турции, которую считают главным пристанищем для беженцев в Европе, и три четверти из них не выражают желания покинуть страну.

Turkey bans new migrants from entering Ankara as tensions increase https://t.co/RdbiKXAySc — Nordic Monitor (@nordicmonitor) September 2, 2021

Вдобавок летом текущего года в республику через границу с Ираном хлынул поток людей из Афганистана, который месяцем ранее был захвачен боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). На этом фоне политика президента, пообещавшего не высылать сирийцев из страны за время пребывания у власти, лишь усугубляет ситуацию, а его заявление о том, что Турция «не является проходным двором для нелегалов» лишь в очередной раз вызвало ироничные отзывы граждан.

Постепенно нараставшая в обществе напряженность резко обострилась, когда в августе несколько сотен жителей Анкары устроили погромы в районе компактного проживания выходцев из Сирии из-за гибели молодого турка от рук одного из мигрантов. В результате беспорядков пострадали многие беженцы, а их имуществу был нанесен большой ущерб.

При этом толпу подогревала активная кампания в социальных сетях — рядовые пользователи и даже общественные деятели оставляли в комментариях гневные заявления касательно засилья приезжих и призывы к возмездию. Несмотря на то, что инициаторов погромов наряду с наиболее отличившимися участниками привлекли к ответственности, похоже, что руководство страны усвоило полученный урок и решило продемонстрировать хоть какую-то видимость адекватной реакции на происходящее. Тем не менее подобные шаги вряд ли успокоят население Турции или прибавят им симпатии, или доверия по отношению к руководству республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.