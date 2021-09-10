Ливия и Мальта возобновят выдачу туристических виз

Триполи, 10 сентября. Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба возглавил делегацию дипломатов, прилетевшую в Мальту. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Политик обсудил с официальными лицами Валлетты развитие сотрудничества в различных сферах, включая экономическую и социальную области. Главной темой переговоров стало возобновление выдачи туристических виз для граждан двух государств.

По итогам заседания Абд аль-Хамид Дабиба, премьер-министр Роберт Абела и министр иностранных дел Эварист Бартоло провели совместную пресс-конференцию. Они согласовали ряд мер, среди которых:

Увеличение объема инвестиций между двумя странами;

Упрощение условий проживания, виз и различных банковских процедур со стороны государства Мальта;

Подписание соглашения об открытии воздушного пространства после подготовки необходимых протоколов министрами транспорта;

Сотрудничество в предоставлении противокоронавирусных вакцин, доступных в обеих странах.

Планы о возобновлении выдачи туристических виз впервые озвучены во время визита мальтийской делегации в Ливию. Стороны согласились с тем, что граждане двух стран имеют право на возможность беспрепятственного путешествия между государствами.

Валлетта официально отозвала дипломатов из Триполи в 2015 году, когда внутренняя ситуация в североафриканской стране резко ухудшилась. После формирования переходного Правительства национального единства островное государство согласилось вернуть миссию.