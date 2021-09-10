Владимир Жириновский: Нужны преданные народу специалисты

Дорогой мой товарищ! Сосед! Земляк!

Ты работаешь, учишься, воспитываешь детей, борешься за свое место под солнцем, тратишь свое время и здоровье. Но можешь ли ты сказать, что так же поступает и российская власть?

Возьмем недавнюю историю с проверками чиновниками торговых центров. Ну, покрутились они возле ценников, увидели, что цены на продукты питания выросли. И что? Цены растут уже какой год. Почему только перед выборами власть заговорила о них? Почему никто даже пальцем не шевельнул ради того, чтобы по-настоящему разобраться в вопросе?

Чтобы в стране были стабильные цены на продукты, надо дать сельхозпроизводителям землю, технику и кредиты. А еще надо дать возможность свободно — без посредников — продавать свою продукцию.

ЛДПР давно требует от власти масштабного строительства за счет бюджета крупных сельскохозяйственных рынков. ЛДПР неоднократно предлагала принять законы о свободной торговле своей продукцией фермерскими хозяйствами, о повсеместном открытии сельскохозяйственных рынков в регионах с возможностью торговать на них именно местным жителям и о национализации торговых сетей. Но власть бездействует.

Прошло уже треть века с момента распада СССР. И что? Страна не развивается. Национальная экономика — меньше двух процентов от мировой. А ведь когда-то мы были ведущей державой мира. И по-прежнему у нас есть ресурсы, научно-техническая база, талантливые и трудолюбивые специалисты. Нет только одного — нормального управленческого аппарата. Его нет на региональном уровне. Его нет и на федеральном уровне. Есть только бюрократы, которым нет дела до развития страны. И мы все больше отстаем от ведущих держав мира.

Тебе нужны такие чиновники? Если ты хочешь, чтобы страной управляли не бездушные бюрократы, артисты, спортсмены или танцоры, а специалисты высокого уровня, люди с чистыми помыслами, преданные России и ее народу, то знай: эти люди есть в ЛДПР. Пора вспомнить о том, что чиновник — это слуга народа, а не барин.

Заказчик: политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России. Изготовлено: на собственном оборудовании и собственными силами политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России. ИНН 7708192743. Юридический адрес: 107045 г. Москва, Луков пер, 9,1. Тираж: 1 экземпляр. Дата изготовления: 31.08.2021 года. Оплачено из средств избирательного фонда политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России.