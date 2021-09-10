Президент Ливана издал указ о формировании нового правительства

Бейрут, 10 сентября. Спустя год после отставки правительства Ливана президент страны Мишель Аун и премьер-министр Наджиб Микати смогли достичь согласия по поводу нового состава кабмина.
Lebanon forms government after 13-month impasse https://t.co/q6gnodJ6vR— Joe Catron (@jncatron) September 10, 2021
Прежние попытки оставались безуспешными из-за серьезных противоречий между ними по поводу количества представителей мусульман и христиан в государственном аппарате. Неопределенность статуса правительства значительно осложняла ситуацию в стране, страдающей от тяжелейшего финансового кризиса и его последствий в виде дефицита продовольствия, горючего, лекарств и электроэнергии.
Lebanon gets new government amid deepening crisishttps://t.co/QRq2wTjOu7— Latest Geopolitical News - GEOPoliticalMatters.com (@GEO_NewsDesk) September 10, 2021
Теперь же новый состав, уполномоченный издавать нормативные акты и вести переговоры с международными финансовыми организациями, будет решать значительно усложнившуюся задачу по выходу из катастрофы, а также возвращению доверия народа к правительству.
Примечательно, что многие должности были отданы кандидатам, которые мало знакомы населению страны. Вероятно, причиной является как раз негативное отношение граждан к прошлому руководству, которое было известно своим высоким уровнем коррумпированности.
По сообщению пресс-службы администрации президента, указ о формировании кабинета министров, который состоит из 24 человек, был издан 10 сентября. Наиболее важные государственные посты заняли новый руководитель МИД Абдалла Бу Хабиб (христианин-маронит), министр обороны Морис Слим (православный), глава МВД Бассам Мавлави (суннит) и министр финансов Юсеф Халиль (шиит).
#Lebanon’s new government. A vicious circle of madness. pic.twitter.com/SYzewt1szE— Hanin Ghaddar (@haningdr) September 10, 2021
Прочие назначения:
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вице-премьер — Саади аш-Шами;
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государственный министр и министр по вопросам административного развития — Наджла Риачи;
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министр энергетики и водных ресурсов — Валид Файяд.
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министр информации — Джордж Кордахи;
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министр юстиции — Генри Хури;
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министр экономики и торговли — Амин Салам;
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министр промышленности — Джордж Дабакян;
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министр здравоохранения — Фирас аль-Абъяд;
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министр труда — Мустафа Байрам;
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министр образования — Аббас Халаби;
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министр транспорта — Али Химийя;
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министр по социальным вопросам — Гектор Хаджар;
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министр по делам ВПЛ и беженцев — Иссам Шараф ад-Дин;
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министр коммуникаций — Джонни Корм;
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министр экологии — Нассер Ясин;
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министр туризма — Валид Нассар;
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министр по делам молодежи и спорта — Джордж Халлас;
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министр культуры — Мухаммад Муртада.
В настоящее время первоочередной задачей правительства является подготовка и реализация реформ по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Ранее по этой причине от помощи Ливану отказался Международный валютный фонд, заблокировав многомиллионные транши. Сейчас они стали бы существенным подспорьем в закупках топлива, усиливающаяся нехватка которого уже приводит в вооруженным столкновениям на улицах и росту антиправительственных выступлений.