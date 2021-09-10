Президент Ливана издал указ о формировании нового правительства

Бейрут, 10 сентября. Спустя год после отставки правительства Ливана президент страны Мишель Аун и премьер-министр Наджиб Микати смогли достичь согласия по поводу нового состава кабмина.

Lebanon forms government after 13-month impasse https://t.co/q6gnodJ6vR — Joe Catron (@jncatron) September 10, 2021

Прежние попытки оставались безуспешными из-за серьезных противоречий между ними по поводу количества представителей мусульман и христиан в государственном аппарате. Неопределенность статуса правительства значительно осложняла ситуацию в стране, страдающей от тяжелейшего финансового кризиса и его последствий в виде дефицита продовольствия, горючего, лекарств и электроэнергии.

Lebanon gets new government amid deepening crisishttps://t.co/QRq2wTjOu7 — Latest Geopolitical News - GEOPoliticalMatters.com (@GEO_NewsDesk) September 10, 2021

Теперь же новый состав, уполномоченный издавать нормативные акты и вести переговоры с международными финансовыми организациями, будет решать значительно усложнившуюся задачу по выходу из катастрофы, а также возвращению доверия народа к правительству.

Примечательно, что многие должности были отданы кандидатам, которые мало знакомы населению страны. Вероятно, причиной является как раз негативное отношение граждан к прошлому руководству, которое было известно своим высоким уровнем коррумпированности.

По сообщению пресс-службы администрации президента, указ о формировании кабинета министров, который состоит из 24 человек, был издан 10 сентября. Наиболее важные государственные посты заняли новый руководитель МИД Абдалла Бу Хабиб (христианин-маронит), министр обороны Морис Слим (православный), глава МВД Бассам Мавлави (суннит) и министр финансов Юсеф Халиль (шиит).

Прочие назначения:

вице-премьер — Саади аш-Шами ;

государственный министр и министр по вопросам административного развития — Наджла Риачи ;

министр энергетики и водных ресурсов — Валид Файяд .

министр информации — Джордж Кордахи ;

министр юстиции — Генри Хури ;

министр экономики и торговли — Амин Салам ;

министр промышленности — Джордж Дабакян ;

министр здравоохранения — Фирас аль-Абъяд ;

министр труда — Мустафа Байрам ;

министр образования — Аббас Халаби ;

министр транспорта — Али Химийя ;

министр по социальным вопросам — Гектор Хаджар ;

министр по делам ВПЛ и беженцев — Иссам Шараф ад-Дин ;

министр коммуникаций — Джонни Корм;

министр экологии — Нассер Ясин ;

министр туризма — Валид Нассар ;

министр по делам молодежи и спорта — Джордж Халлас ;

министр культуры — Мухаммад Муртада.

В настоящее время первоочередной задачей правительства является подготовка и реализация реформ по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Ранее по этой причине от помощи Ливану отказался Международный валютный фонд, заблокировав многомиллионные транши. Сейчас они стали бы существенным подспорьем в закупках топлива, усиливающаяся нехватка которого уже приводит в вооруженным столкновениям на улицах и росту антиправительственных выступлений.