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Президент Ливана издал указ о формировании нового правительства
Весь мир
Президент Ливана издал указ о формировании нового правительства
ТАСС  /  NABIL MOUNZER / EPA

Бейрут, 10 сентября. Спустя год после отставки правительства Ливана президент страны Мишель Аун и премьер-министр Наджиб Микати смогли достичь согласия по поводу нового состава кабмина.

Прежние попытки оставались безуспешными из-за серьезных противоречий между ними по поводу количества представителей мусульман и христиан в государственном аппарате. Неопределенность статуса правительства значительно осложняла ситуацию в стране, страдающей от тяжелейшего финансового кризиса и его последствий в виде дефицита продовольствия, горючего, лекарств и электроэнергии.

Теперь же новый состав, уполномоченный издавать нормативные акты и вести переговоры с международными финансовыми организациями, будет решать значительно усложнившуюся задачу по выходу из катастрофы, а также возвращению доверия народа к правительству.

Примечательно, что многие должности были отданы кандидатам, которые мало знакомы населению страны. Вероятно, причиной является как раз негативное отношение граждан к прошлому руководству, которое было известно своим высоким уровнем коррумпированности.

По сообщению пресс-службы администрации президента, указ о формировании кабинета министров, который состоит из 24 человек, был издан 10 сентября. Наиболее важные государственные посты заняли новый руководитель МИД Абдалла Бу Хабиб (христианин-маронит), министр обороны Морис Слим (православный), глава МВД Бассам Мавлави (суннит) и министр финансов Юсеф Халиль (шиит).

Прочие назначения:

  • вице-премьер — Саади аш-Шами;

  • государственный министр и министр по вопросам административного развития — Наджла Риачи;

  • министр энергетики и водных ресурсов — Валид Файяд.

  • министр информации — Джордж Кордахи;

  • министр юстиции — Генри Хури;

  • министр экономики и торговли — Амин Салам;

  • министр промышленности — Джордж Дабакян;

  • министр здравоохранения — Фирас аль-Абъяд;

  • министр труда — Мустафа Байрам;

  • министр образования — Аббас Халаби;

  • министр транспорта — Али Химийя;

  • министр по социальным вопросам — Гектор Хаджар;

  • министр по делам ВПЛ и беженцев — Иссам Шараф ад-Дин;

  •  министр коммуникаций — Джонни Корм;

  • министр экологии — Нассер Ясин;

  • министр туризма — Валид Нассар;

  • министр по делам молодежи и спорта — Джордж Халлас;

  • министр культуры — Мухаммад Муртада.

В настоящее время первоочередной задачей правительства является подготовка и реализация реформ по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Ранее по этой причине от помощи Ливану отказался Международный валютный фонд, заблокировав многомиллионные транши. Сейчас они стали бы существенным подспорьем в закупках топлива, усиливающаяся нехватка которого уже приводит в вооруженным столкновениям на улицах и росту антиправительственных выступлений.

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