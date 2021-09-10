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МИД России вызвал посла США

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 17:41
Политика
МИД России вызвал посла США
wikipedia.org  /  Кабінет Міністрів України / CC BY 4.0

Москва, 10 сентября. Министерство иностранных дел России вызвало посла США Джона Салливана. Он уже прибыл в здание ведомства.

Подходя к министерству, дипломат не стал отвечать на вопросы журналистов. Как пишет РИА Новости, причины его вызова в МИД пока не ясны.

В этот же день, 10 сентября, представительство российского дипломатического ведомства пригласило для разговора генерального консула Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно. Это было связано с вопиющим поведением его подчиненного, который в годовщину окончания Второй мировой войны написал в соцсети, что в сентябре 1945 года СССР «завершил оккупацию Южно-Сахалинска и северных территорий». Этот пост возмутил российских дипломатов.

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сша мид салливан
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