Донбасс, 10 сентября. Украинские войска ведут артиллерийские и минометные обстрелы ДНР и ЛНР. Офис президента Украины приказал генштабу активизировать боевые действия. Украинцы перестали верить режиму и не хотят пополнять ряды ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Снова в боевых сводках с фронтов Донбасса появляются артиллерийские обстрелы. Второй день подряд для ударов по населенным пунктам ДНР подразделения ООС Киева применяют артиллерийские системы 122-мм калибра. Киевские силовики активно используют тяжелые 120-мм минометы и орудия 82-мм калибра, а также другие гранатометы и иные виды легких вооружений. За сутки украинские войска трижды открывали огонь по ДНР. Результат — повреждение здания флюсо-доломитного комбината Докучаевска.

В ЛНР зафиксировано три обстрела со стороны противника. Армия Киева здесь применяла станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. О жертвах среди гражданского населения и военных, а также о разрушениях инфраструктуры не сообщается.

Киев планирует активизировать боевые действия

В оборонном ведомстве ДНР прогнозируют активизацию украинской стороной боевых действий. Согласно полученной дончанами информации, соответствующие указания были направлены из Офиса президента Украины Владимира Зеленского командованию генштаба украинских вооруженных сил. В Донецке отдачу подобных указаний неразрывно связывают с предстоящим выступлением президента Украины на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Причина такого хода со стороны Киева — необходимость получения доказательств нарушения мирных договоренностей республиками Донбасса. А этого можно добиться только путем эскалации вооруженного противостояния и проведения множества огневых провокаций, а также подключением иностранных специалистов по проведению спецопераций. Украина планирует накануне заседания в ООН поднять большой информационный шум вокруг обострения в Донбассе.

Украинское министерство информационной политики подключено к процессу формирования нужной офису президента картинки о «злых террористах». Ведомство отправит в зону силовой операции съемочные группы подконтрольных украинских и лояльных зарубежных СМИ. Первые группы журналистов под руководством офицеров центра информационно-психологических операций ССО ВСУ уже прибыли под Горловку.

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Украинцы не хотят пополнять ряды ВСУ

Сами военнослужащие «сильнейшей армии континента» не сильно горят желанием умирать за правящий режим. В луганском управлении народной милиции сообщают о серьезном некомплекте личного состава в передовых частях ВСУ. Военнослужащие дезертируют, отказываются продлевать контракты или просто не возвращаются на передовые из пунктов постоянной дислокации.

При этом вербовочные группы, направленные в регионы Украины для пополнения рядов контрактников, не могут выполнить планы набора украинцев. Причина проста — люди не хотят воевать, а пропаганда из украинских телевизоров, говорящая о «масштабной агрессии России», попросту перестала действовать даже на лояльно настроенных к режиму жителей. Не особо стремятся пополнить ряды ВСУ и по причине плохих бытовых условий и постоянных задержек денежного и материального довольствия.