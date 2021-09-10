Дана Борисова отреагировала на новость о возможном увольнении Эрнста

Вероятные финансовые проблемы Первого канала не могут служить достаточным основанием для увольнения генерального директора. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН телеведущая Дана Борисова.

Собеседница отреагировала на новость о возможном увольнении гендиректора Первого канала Константина Эрнста со своей должности с 1 января 2022 года.

«Я всегда считала, что он и Первый канал — это совершенно одно и то же. Хотя я уже давным-давно не сотрудник там, но я проработала довольно-таки долго — примерно восемь-девять лет. Общались не то чтобы близко, но здоровались, он меня знает. ˂…˃ Когда я еще вела «Армейский магазин», мы каждый год устраивали акцию «Первый в армии». Все руководство, и Константин Львович, ездило поддерживать солдат, стрелять на всяких полигонах. В такие моменты я более близко с ним общалась», — рассказала телеведущая.

Дана Борисова оценила сведения о том, что одной из причин снятия с должности могли стать большие убытки канала.

«Производил [Константин Эрнст] всегда впечатление очень талантливого человека, но сейчас этого для руководства первым федеральным каналом недостаточно. Руководитель должен быть еще и управленец, и бизнесмен, а о том, что у Первого канала есть финансовые проблемы, лично я знаю не понаслышке. Гонорары выплачивают, но с очень большими задержками — по несколько месяцев», — сообщила собеседница ФАН.

politexpert.net / Зайцев Евгений

В то же время она отметила, что не считает такие моменты достаточным основанием для лишения поста.

«Не думаю, что этого достаточно. Я сейчас не в тусовке, поэтому вообще не знаю, что у них там происходит», — заключила телеведущая.

Ранее стало известно, что Константин Эрнст может покинуть свой пост, который занимает с 1999 года. Генеральному директору дали возможность доработать текущий год.