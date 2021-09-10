Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище Петербурга

Санкт-Петербург, 10 сентября. Погибшего главу МЧС России Евгения Зиничева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

Траурная процессия проследовала к месту погребения руководителя ведомства. Вслед за машиной, которая везла гроб с телом Евгения Зиничева, шли родные и близкие погибшего.

Церемония прощания с героем началась в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. После этого гроб с телом доставили спецбортом в Петербург.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября при выполнении служебных обязанностей. Глава МЧС пытался спасти оператора, который сорвался со скалы. В результате оба мужчины погибли.