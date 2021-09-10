Порядка 4,5 тыс. человек вышли на митинг в Литве

Вильнюс, 10 сентября. Литва столкнулась с протестами из-за решения властей ограничить права граждан, отказавшихся сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил Вильнюсский комиссариат полиции.

По предварительной информации, на митинг вышли порядка 4,5 тысячи человек. Правоохранители также сообщили об отсутствии задержанных или каких-либо случаев нарушения порядка. В литовскую столицу направлено подкрепление из других городов.

Демонстранты планировали выступить у здания парламента, однако местные власти в августе отозвали выданное ранее разрешение. По словам замдиректора администрации Вильнюсского самоуправления Адомаса Бужинскаса, акция с участием 15 тысяч человек, о чем просили организаторы, была бы невозможной из-за нехватки места.

Жители Литвы ранее возмутились из-за «облизывания» мигрантов на фоне безработицы и бедности в стране. По словам экс-депутата от Клайпеды Вячеслава Титова, такой мощный поток беженцев стал неожиданностью для Вильнюса.