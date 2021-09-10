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Путин посоветовал Винер-Усмановой обсудить вопрос ставленника от России в FIG с министром спорта

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 17:25
Спорт
Путин посоветовал Винер-Усмановой обсудить вопрос ставленника от России в FIG с министром спорта
kremlin.ru  /  Борис Гришин

Москва, 10 сентября. Главный тренер сборной РФ Ирина Винер-Усманова обратила внимание президента Владимира Путина на кандидатуру ставленника и получила совет обсудить вопрос с Олегом Матыциным.

Владимир Путин стал участником заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Во время мероприятия ему сообщили о плохой работе ставленника от РФ в FIG, при котором участниц команды Олимпийского комитета России засудили на Играх в Токио.

Глава государства отметил, что данная тема должна обсуждаться не в общей повестке, а отдельно. Он также задался вопросом, кто вообще занимает руководящий пост и не борется за свою страну. Путин посоветовал тренеру обсудить проблему с министром спорта Олегом Матыциным.

Ирина Винер-Усманова указала на недостатки законов о подготовке атлетов. Она заявила, что часть из них уже просрочены, а другие вообще не получили утверждения.

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