Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 17:39
17:37
Общество
Дептранс Самары пообещал оплату картой в маршрутках через 24 года
17:31
Политика
МИД России вызвал посла США
17:25
Политика
Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище Петербурга
17:24
Происшествия
В Дагестане после ликвидации боевиков возбуждено уголовное дело
17:22
Общество
Какие бывают медицинские профессии: краткий обзор
17:21
Политика
Порядка 4,5 тыс. человек вышли на митинг в Литве
17:21
Происшествия
Недавно освободившийся рецидивист изнасиловал дочь своей новой знакомой в Петербурге
17:20
Политика
«Анти-Россия-2». Альгис Микульскис о «казахстанском проекте» Вашингтона
17:19
Спорт
Путин посоветовал Винер-Усмановой обсудить вопрос ставленника от России в FIG с министром спорта
17:17
Общество
«Мне его будет очень не хватать»: Гусман о возможном уходе Эрнста с Первого канала
Все новости

Поздняков вспомнил о провокациях со стороны соперников на Олимпиаде в Токио
Спорт
Поздняков вспомнил о провокациях со стороны соперников на Олимпиаде в Токио
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 10 сентября. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что иностранцы пытались оказать воздействие на спортсменов из РФ во время Игр.

Президент ОКР Станислав Поздняков 10 сентября выступил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Он рассказал, что во время Олимпиады в Токио иностранцы неоднократно пытались спровоцировать россиян.

«В Токио были провокации, были попытки оказать психологическое давление, но спортсмены и официальные лица проявили себя достойно. Удалось не только избежать дестабилизирующих команду ситуаций, но даже пресечь подобные попытки», — подчеркнул глава ОКР.

Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, проходили с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступали на турнире под флагом ОКР. Они сумели завоевать 71 медаль различного достоинства.

Ранее президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ. Он напомнил, что национальные команды не выступают на Олимпийских играх с 1988 года.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Поздняков вспомнил о провокациях со стороны соперников на Олимпиаде в Токио
спорт олимпиада окр провокации поздняков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru