Поздняков вспомнил о провокациях со стороны соперников на Олимпиаде в Токио

Москва, 10 сентября. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что иностранцы пытались оказать воздействие на спортсменов из РФ во время Игр.

Президент ОКР Станислав Поздняков 10 сентября выступил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Он рассказал, что во время Олимпиады в Токио иностранцы неоднократно пытались спровоцировать россиян.

«В Токио были провокации, были попытки оказать психологическое давление, но спортсмены и официальные лица проявили себя достойно. Удалось не только избежать дестабилизирующих команду ситуаций, но даже пресечь подобные попытки», — подчеркнул глава ОКР.

Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, проходили с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступали на турнире под флагом ОКР. Они сумели завоевать 71 медаль различного достоинства.

Ранее президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ. Он напомнил, что национальные команды не выступают на Олимпийских играх с 1988 года.