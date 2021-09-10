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Путин призвал упорядочить распределение средств от букмекерских контор
Экономика
Путин призвал упорядочить распределение средств от букмекерских контор
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

, 10 сентября. Важно сосредоточиться на привлечении внебюджетных источников на развитие российского спорта, заявил президент РФ Владимир Путин.

В частности, нужно обозначить порядок распределения отчислений от ставок букмекерских контор и тотализаторов, которые планируется направить в отрасль детско-юношеского спорта, заявил глава государства в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Все законодательные решения приняты», — сообщил Путин.

Президент поручил министру спорта Олегу Матыцину доложить о том, как и когда они будут реализованы на практике.

Также в ходе заседания он сообщил, что есть поручение принять меры по совершенствованию систем управления спортом высших достижений. Соответствующую работу нужно провести максимально быстро.

Министр спорта РФ ранее назвал результат команды Паралимпийского комитета России на летних Играх в Токио успешным. Россияне в медальном зачете заняли четвертое место, завоевав 118 медалей.

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