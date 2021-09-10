Психотерапевт Гринева рассказала об основных причинах сексуальных проблем в семье

Санкт-Петербург, 10 сентября. Врач-психотерапевт, сексолог Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы Татьяна Гринева рассказала, что можно сделать, чтобы избежать сексуальных проблем в семье.

Гринева обозначила несколько направлений, в которых нужно двигаться, если в семейной паре возникают сложности. В частности, пояснила, что нужно делать в случае домашнего насилия.

Гринева пояснила, что источником насилия в семье может быть как мужчина, так и женщина. Они живут бок о бок и не планируют расходиться. Причин тому может быть много — общие дети, недвижимость и другие материальные причины. Люди остаются в таких отношениях не просто так. У них есть личностные характеристики и границы, для кого-то такое поведение неприемлемо и другого раза не будет.

Существует термин «виктимное поведение» — это когда жертва неосознанно провоцирует агрессора. Таких механизмов домашнего насилия много, в каждом отдельном случае нужно разбираться, потому что внешне это просто обертка, отметила Гринева.

На вопрос, можно ли разрулить ситуацию, врач ответила, что теоретически можно при условии, что оба партнера согласятся ходить на сеансы психотерапии. Часто в паре наблюдается вторичная выгода, например, когда супруга терпит побои, но при этом не работает.

«Такая врят ли пойдет к психотерапевту, потому что встанет вопрос о том, готова ли она сама меняться. Поэтому сомневаюсь, что она придет, ведь ей придется менять свой образ жизни и личностно развиваться», — пояснила Гринева.

Фактически она обречена, и это ее выбор. Кто хочет, тот пойдет против насилия, но это требует психологической выдержки и привлечения юристов, потому что против любой силы должна быть другая сила.

Проблемы в семье врач Татьяна Гринева обсуждала на пресс-конференции, которая прошла в Медиагруппе «Патриот» 10 сентября. Помимо этого поговорили о любви, изменах и сохранении влечения после многих лет брака.