«Нас учили снимать, а не продавать»: почему Голливуд захватил российский прокат

Уже именитые режиссеры и новоявленные самородки, талантливые актеры, сценаристы, операторы — все это в России есть, не хватает только одного — популярности отечественных фильмов среди россиян. Да и, собственно, самого качественного продукта — кино. В нашей стране прокатчики и зрители по-прежнему отдают предпочтение зарубежным фильмам. А на международные фестивали почему-то попадают довольно мрачные и серые картины о России. Почему зарубежные фильмы захватили российский прокат? Нужен ли российским режиссерам «Оскар»? И какая новинка ждет зрителей и любителей биатлона? На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответили режиссеры и сценаристы Сергей Надеин и Алексей Чардымский.

Скучный, мрачный или глупый — любой фильм имеет право на существование, другое дело — на какие деньги его снимают и какие задачи есть у картины, считает Сергей Надеин. Режиссер передает свои ощущения через экран, а зритель уже судит — нравится или нет.

«Если аудитории это интересно, значит, мы будем снимать такие фильмы, тем более бюджет у них маленький. Но раз это не интересно массовому зрителю, то такие фильмы мы снимать не будем, а начнется производство более интересных картин», — сказал он.

По его мнению, хорошие российские фильмы в прокате есть, но их успех у зрителя зависит не столько от времени показа или самого качества фильма, сколько от рекламы.

«Я посмотрел фильм Михалкова "Солнечный удар", остался в восторге, правда. Я посетил кинотеатр "Варшавский экспресс" в прайм-тайм, 19:00 или 19:20, и в зале сидело всего три человека. Казалось бы, как так? Но кино — это такая история, что на неинтересный фильм может собраться полный зал зрителей, а на настоящую интересную историю, которая показана у Михалкова, — про отношения, про то, как страна рушилась, — пришли три человека», — поделился Найденов.

Он объяснил: чтобы по-хорошему раскрутить фильм, надо очень сильно вложиться в рекламу и продвижение. Если раньше, в СССР, продюсером кинокартин по факту было государство, то сейчас эту роль на себя приходится примерять самим режиссерам — «жизнь вынуждает».

Федеральное агентство новостей /

С ним согласился Алесей Чардымский. По его мнению, если в советское время были идеологические ограничения, которые периодически удавалось обходить, то сейчас условия диктует рынок, а это в разы хуже.

«Есть несовместимые вещи. Творческая работа и работа продюсера — это разные вещи, но, к сожалению, совмещать их нужно. Мало написать хороший сценарий — его надо самому продвигать, никто за тебя это делать не будет. Случай, когда сценарий гениальный и к тебе прибегут, поклонятся в ножки и заплатят большой гонорар, — скорее, исключение, такого почти не бывает. Фильм снял — нужно его продвигать, а это уже продюсерская работа. Человек, который пишет сценарии и снимает фильмы, — это творческий человек, его учили снимать и писать, а не продавать», — прокомментировал Чардымский.

При этом оба режиссера отметили, что такой гений продаж, как Голливуд, буквально убил европейский кинематограф. Французы пытаются спасти свою индустрию с помощью квот на прокат фильмов. В России никаких квот нет — кто популярнее, тот и прав, поэтому удивляться засилью американского кино в российских кинотеатрах не имеет смысла. Хотя и у отечественных кинопроизводителей были успешные примеры продвижения, которые вылились в полные зрительские залы. В качестве примера режиссер привел фильм «Холоп», кассовые сборы которого составили больше 50 млн долларов.

Относительно фестивалей и кинопремий Надеин отметил, что если раньше тот же «Оскар» был бесспорным знаком отличия качественного хорошего кино, то сейчас российским режиссерам стоит задуматься, так ли он им нужен. Ведь теперь это весьма сомнительная награда, в которой больше политики и пропаганды чуждых нашей стране ценностей.

Федеральное агентство новостей /

Сейчас Сергей Надеин и Алексей Чардымский работают над новым фильмом «Биатлонист». По словам Надеина, когда он писал сценарий, то прототипом главного героя представлял двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова. Но фильм не автобиографичный, главный герой — это собирательный образ. Но в нем будет и про Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), и про российских олимпийцев, и про норвежских спортсменов-астматиков.

«Идет информационная война, букет допинговых скандалов — это просто давление на нашу страну, спортсменов. Примеры ужасные. Мы ездили в биатлонный центр, там рассказали, что, когда Дмитрий Малышко получал олимпийское золото, препарат, который он употреблял, не был под запретом. Через два года его включили в список запрещенных средств и задним числом отобрали медаль у нашего спортсмена», — поделился Чардымский.

Но в первую очередь этот фильм посвящен людям, которые всю свою жизнь и силы отдали спорту. Чардымский убежден, что это будет история о настоящем самопожертвовании.

При этом в планах у режиссера снять несколько кадров с легендарным биатлонистом, восьмикратным чемпионом Олимпийских игр Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Чардымский сказал, что такую личность выбрали не случайно, ведь в отличие от своих коллег по команде Бьорндален не употребляет никаких препаратов от астмы и никогда не был замечен в допинговых скандалах — это «чистый спортсмен», объяснил режиссер.