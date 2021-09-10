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Общество
«Мне его будет очень не хватать»: Гусман о возможном уходе Эрнста с Первого канала
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«Мне его будет очень не хватать»: Гусман о возможном уходе Эрнста с Первого канала
Общество
«Мне его будет очень не хватать»: Гусман о возможном уходе Эрнста с Первого канала
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Режиссер, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман в беседе с ФАН признался, что на Первом канале ему будет очень не хватать Константина Эрнста.

С 1 января 2022 года Константин Львович может покинуть пост гендиректора Первого канала. На его место рассматривается начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Еще один кандидат — первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский.

«Мне кажется, что Эрнст сделал для телевидения очень много. Если разбирать в деталях, то, конечно, во всех делах можно найти как плюсы, так и минусы. Для меня его работа казалась огромным плюсом, потому что все, что он делал как художник и творец для канала, — это высочайшее качество. Многие шоу, передачи, наши программы, такие большие вещания, как сочинская Олимпиада, — я считаю, что это мирового уровня достижения. Мне, честно говоря, будет его очень не хватать, потому что он придумщик и фантазер, а не только строгий администратор», — прокомментировал режиссер.

Мне его будет очень не хватать: Юлий Гусман об уходе Эрнста с «Первого канала»
Global Look Press  / Komsomolskaya Pravda

Юлий Гусман выразил надежду, что после ухода с должности гендиректора Первого канала у Эрнста появится не менее интересная работа.

«Он человек яркий и творческий — такой точно не пропадет. Он умница и коллекционер, я знаю про него множество лично своих историй, но главное — чтобы дела на Первом канале не стали хуже», — добавил собеседник ФАН.

Ранее телеведущий Борис Корчевников остроумно ответил на шутку о себе, которая прозвучала в программе «Вечерний Ургант». Артист приготовил для шоумена Ивана Урганта необычный подарок.

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