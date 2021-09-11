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США готовятся вывести войска из Сирии, но хотят сохранить контроль над нефтью
Весь мир
США готовятся вывести войска из Сирии, но хотят сохранить контроль над нефтью
Федеральное агентство новостей  / 

Близится конец гегемонии США на Ближнем Востоке, американцы скоро уйдут из Сирии. Об этом ФАН рассказали профессор Евгений Сатановский и эксперт-политолог Сергей Марков, комментируя заявление представителей Пентагона про «обеспокоенность» из-за усиления роли России на Ближнем Востоке. Американцы подчеркивают, что военные базы США в этом регионе и корабли ВМС США в Персидском заливе находятся в зоне поражения кораблей ВМФ России, базирующихся в сирийском порту Тартус. Вашингтон ослабляет усилия по изоляции Сирии.

Эксперт по Ближнему Востоку, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» профессор Евгений Сатановский считает, что США сбегут из Сирии в ближайшие месяцы.

«Байден вслед за событиями в Афганистане анонсировал уход из Ирака. Не имея базы в Ираке, держаться в Сирии американцам будет чрезвычайно сложно. Следует помнить, что за Евфратом интересы Турции и США полностью противоположны. Туркам, чтобы воевать с сирийскими курдами, нужно, чтобы там не было американцев», — пояснил профессор.

Собеседник ФАН допустил, что Пентагон планирует осуществлять контроль сирийских областей, в которых заинтересован, с территории Иордании, но отметил, что подобный процесс также затруднителен.

«В Иордании американцы осели достаточно основательно. Они находятся в том числе в точке пересечения сирийской, иорданской и иракской границ. Но без иракской базы, имея за спиной недоброжелательных турок, как-то влиять на Сирию Вашингтону будет крайне тяжело. Учитывая все перечисленное, США могут просто уйти из Сирии, причем еще в этом году», — добавил политолог.

США готовятся вывести войска из Сирии, но хотят сохранить контроль над нефтью
twitter.com  / @AleppoAMC

Сатановский подчеркнул, что американцы уходят с Ближнего Востока, Сирии это коснется в обязательном порядке. Он напомнил слова Байдена о том, что «эпоха силового вмешательства и попыток переустройства мира» со стороны США закончилась.

Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков ожидает ухода американских солдат из Сирии в следующем году.

«Надо понимать, что США оставили свои войска на территории Сирии, там, где находятся группировки курдов. Когда-то они помогли курдам взять под контроль определенные территории. После отхода американцев курды потеряют свои позиции. Все видели, как Вашингтон бросил в Афганистане своих союзников, и понимают, что сценарий может повториться. Курдов выбьют правительственные войска или группировка турецких сил», — отметил аналитик.

Эксперт обратил внимание, что у Анкары плохие отношения с политическим руководством сирийских курдов, а с иракскими курдами налажен хороший контакт. Задача Турции — сделать так, чтобы сирийские курды не поддерживали вооруженные восстания турецких курдов, возможно, турки попробуют договориться с сирийскими курдскими боевиками через их иракских соплеменников.

«Уходя из Сирии, США хотят «передать» Сирийский Курдистан не Дамаску, а Анкаре. Они не хотят полностью утратить контроль над сирийскими нефтяными скважинами. Вашингтон будет всячески поддерживать «независимость» этого региона от властей Сирии. С президентом Сирии Асадом отношения будут налаживать союзники США — Франция и Объединенные Арабские Эмираты», — добавил политолог.

Марков подчеркнул, что арабские государства уже стали открывать посольства в столице Сирии, эта страна возвращается из дипломатической изоляции. Сирия восстанавливает экономику, это, по мнению директора Института политических исследований, повлияет и на районы, над которыми правительство Асада пока не имеет контроля. Уход американцев логичен, по словам собеседника ФАН, они уберутся из Сирии с большой вероятностью уже в следующем году.

Ранее ФАН рассказал, что Европа признала военные преступления американских солдат.

 

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