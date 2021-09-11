США готовятся вывести войска из Сирии, но хотят сохранить контроль над нефтью

Близится конец гегемонии США на Ближнем Востоке, американцы скоро уйдут из Сирии. Об этом ФАН рассказали профессор Евгений Сатановский и эксперт-политолог Сергей Марков, комментируя заявление представителей Пентагона про «обеспокоенность» из-за усиления роли России на Ближнем Востоке. Американцы подчеркивают, что военные базы США в этом регионе и корабли ВМС США в Персидском заливе находятся в зоне поражения кораблей ВМФ России, базирующихся в сирийском порту Тартус. Вашингтон ослабляет усилия по изоляции Сирии.

Эксперт по Ближнему Востоку, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» профессор Евгений Сатановский считает, что США сбегут из Сирии в ближайшие месяцы.

«Байден вслед за событиями в Афганистане анонсировал уход из Ирака. Не имея базы в Ираке, держаться в Сирии американцам будет чрезвычайно сложно. Следует помнить, что за Евфратом интересы Турции и США полностью противоположны. Туркам, чтобы воевать с сирийскими курдами, нужно, чтобы там не было американцев», — пояснил профессор.

Собеседник ФАН допустил, что Пентагон планирует осуществлять контроль сирийских областей, в которых заинтересован, с территории Иордании, но отметил, что подобный процесс также затруднителен.

«В Иордании американцы осели достаточно основательно. Они находятся в том числе в точке пересечения сирийской, иорданской и иракской границ. Но без иракской базы, имея за спиной недоброжелательных турок, как-то влиять на Сирию Вашингтону будет крайне тяжело. Учитывая все перечисленное, США могут просто уйти из Сирии, причем еще в этом году», — добавил политолог.

twitter.com / @AleppoAMC

Сатановский подчеркнул, что американцы уходят с Ближнего Востока, Сирии это коснется в обязательном порядке. Он напомнил слова Байдена о том, что «эпоха силового вмешательства и попыток переустройства мира» со стороны США закончилась.

Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков ожидает ухода американских солдат из Сирии в следующем году.

«Надо понимать, что США оставили свои войска на территории Сирии, там, где находятся группировки курдов. Когда-то они помогли курдам взять под контроль определенные территории. После отхода американцев курды потеряют свои позиции. Все видели, как Вашингтон бросил в Афганистане своих союзников, и понимают, что сценарий может повториться. Курдов выбьют правительственные войска или группировка турецких сил», — отметил аналитик.

Эксперт обратил внимание, что у Анкары плохие отношения с политическим руководством сирийских курдов, а с иракскими курдами налажен хороший контакт. Задача Турции — сделать так, чтобы сирийские курды не поддерживали вооруженные восстания турецких курдов, возможно, турки попробуют договориться с сирийскими курдскими боевиками через их иракских соплеменников.

«Уходя из Сирии, США хотят «передать» Сирийский Курдистан не Дамаску, а Анкаре. Они не хотят полностью утратить контроль над сирийскими нефтяными скважинами. Вашингтон будет всячески поддерживать «независимость» этого региона от властей Сирии. С президентом Сирии Асадом отношения будут налаживать союзники США — Франция и Объединенные Арабские Эмираты», — добавил политолог.

Марков подчеркнул, что арабские государства уже стали открывать посольства в столице Сирии, эта страна возвращается из дипломатической изоляции. Сирия восстанавливает экономику, это, по мнению директора Института политических исследований, повлияет и на районы, над которыми правительство Асада пока не имеет контроля. Уход американцев логичен, по словам собеседника ФАН, они уберутся из Сирии с большой вероятностью уже в следующем году.

Ранее ФАН рассказал, что Европа признала военные преступления американских солдат.