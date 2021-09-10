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Винер-Усманова указала на отсутствие решений по половине законов о подготовке спортсменов

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 16:54
Спорт
Винер-Усманова указала на отсутствие решений по половине законов о подготовке спортсменов
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 10 сентября. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что половина законов о подготовке атлетов нерабочие — они просрочены или не утверждены.

Заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта прошло в пятницу, 10 сентября. Главной повесткой стали результаты сборной России на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Президент Владимир Путин отметил, что для достижения больших высот спортивная сфера нуждается в современных решениях по развитию на всех уровнях — от детских секций до национальных команд.

Лидера страны поддержала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), тренер сборной России Ирина Винер-Усманова. Она отметила, что речь идет о развитии и совершенствовании, а не о переделывании уже существующей системы. Однако, как заявила Винер-Усманова, более половины федеральных законов о подготовке спортсменов не утверждены или просрочены и «люди не могут по ним работать».

«В Общественную палату до сих пор поступают вопросы – как будет реализован закон, кому будут работать спортивные школы, у кого отнимут финансы?» — высказалась тренер на заседании.

Кроме того, Винер-Усманова выступила против введения в школе норм «зачет/незачет» по физической культуре. По ее мнению, уход от дифференцированной оценки по физкультуре негативно скажется на здоровье и физическом развитии целых поколений.

Во время заседания глава ВФХГ напомнила об инциденте, который произошел с российскими гимнастками на Олимпиаде в Токио. Путин выразил сочувствие россиянкам и призвал добиваться справедливого судейства.

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спорт гимнастика винер-усманова
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