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Талибы убили брата афганского вице-президента Амруллы Салеха

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 16:49
Армия
Талибы убили брата афганского вице-президента Амруллы Салеха
Global Look Press  /  Str

Кабул, 10 сентября. Анонимный источник сообщил, что боевики движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) убили брата вице-президента Амруллы Салеха.

Анонимный источник РИА Новости, близкий к силам сопротивления в провинции Панджшер, заявил, что боевики нашли и убили брата вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Однако житель неподконтрольной талибам провинции Панджшер сообщил журналистам, что Роулла Салех погиб еще несколько дней назад, сражаясь с талибами.

В августе вице-президент объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства, когда президент республики Ашраф Гани бежал из страны сразу после сдачи Кабула боевикам. Вице-президент заявил, что в отличие от Гани не намерен бежать из республики и призвал сограждан вместе дать отпор боевиками.

Сопротивление также поддержал сын легендарного полевого командира Ахмада Шаха Масуда — Ахмад Масуд. Он вместе с отрядами противостоял талибам в горных ущельях в Панджшере. Позже Масуд рассказал, что талибы убили его семью. После того как боевики не смогли взять штурмом столицу мятежной провинции — город Базарак, они захватили мавзолей Ахмада Шаха Масуда и осквернили его могилу, чтобы подорвать боевой дух сил сопротивления.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан талибан талибы
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