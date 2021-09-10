Турция отказалась пускать в страну привитых «Спутником Лайт» туристов

Анкара, 10 сентября. Сертификаты о вакцинации против коронавируса препаратом «Спутник Лайт» не будут признавать в Турции, сообщили в МВД республики.

Власти страны ужесточили требования к прививкам от COVID-19 для туристов. Согласно новым правилам, вакцинация однокомпонентными препаратами, в том числе российским «Спутником Лайт», не позволит иностранцам пересечь границу Турции, передает РИА Новости.

Армения одобрила эту вакцину для применения на своих гражданах 6 сентября. Препарат представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V», обе разработки доказали свою безопасность и эффективность.