Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 17:38
17:37
Общество
Дептранс Самары пообещал оплату картой в маршрутках через 24 года
17:31
Политика
МИД России вызвал посла США
17:25
Политика
Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище Петербурга
17:24
Происшествия
В Дагестане после ликвидации боевиков возбуждено уголовное дело
17:22
Общество
Какие бывают медицинские профессии: краткий обзор
17:21
Политика
Порядка 4,5 тыс. человек вышли на митинг в Литве
17:21
Происшествия
Недавно освободившийся рецидивист изнасиловал дочь своей новой знакомой в Петербурге
17:20
Политика
«Анти-Россия-2». Альгис Микульскис о «казахстанском проекте» Вашингтона
17:19
Спорт
Путин посоветовал Винер-Усмановой обсудить вопрос ставленника от России в FIG с министром спорта
17:17
Общество
«Мне его будет очень не хватать»: Гусман о возможном уходе Эрнста с Первого канала
Все новости

Турция отказалась пускать в страну привитых «Спутником Лайт» туристов

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 16:51
Общество
Турция отказалась пускать в страну привитых «Спутником Лайт» туристов
vk.com  /  Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Анкара, 10 сентября. Сертификаты о вакцинации против коронавируса препаратом «Спутник Лайт» не будут признавать в Турции, сообщили в МВД республики.

Власти страны ужесточили требования к прививкам от COVID-19 для туристов. Согласно новым правилам, вакцинация однокомпонентными препаратами, в том числе российским «Спутником Лайт», не позволит иностранцам пересечь границу Турции, передает РИА Новости.

Армения одобрила эту вакцину для применения на своих гражданах 6 сентября. Препарат представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V», обе разработки доказали свою безопасность и эффективность.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Турция отказалась пускать в страну привитых «Спутником Лайт» туристов
турция туристы спутник лайт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru