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«Придется вкладываться»: сексолог Гринева объяснила, как вернуть страсть в отношения

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 16:50
Общество
«Придется вкладываться»: сексолог Гринева объяснила, как вернуть страсть в отношения
pxhere.com

Москва, 10 сентября. Сексуальное желание неизбежно снижается в парах, когда отношения превращаются в систему, заявила врач-сексолог Татьяна Гринева в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Большинство партнеров приходят к сокращению числа половых контактов в длительных отношениях. Они стремятся вернуть былую страсть, однако к этому необходимо прикладывать усилия, обратила особое внимание сексолог.

«Но отношения — структура живая и придется вкладывать силы в нее. Если вы хотите наполненных энергетически живых эмоций, то придется вкладываться», — заявила Гринева в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Люди в начале отношений стараются показать себя с лучшей стороны. Мужчины водят своих дам в рестораны, женщины, в свою очередь, стремятся произвести впечатление на партнера. Пары должны постоянно прикладывать усилия для поддержания желания. Как только отношения превращаются в привычную отлаженную систему, из них уходит страсть.

«Если один будет стараться, его хватит, но он тоже иссякнет. Поэтому важен вклад с обеих сторон. А у нас, как правило, один лежит на диване, а другой старается», — констатировала специалист.

Секс — важная составляющая счастливой семейной жизни, без которой не может быть крепких отношений. Отсутствие интима в парах говорит о наличии проблем между партнерами, рассказала Гринева.

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отношения сексолог гринева
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