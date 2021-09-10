Скончался экс-председатель Федерации профсоюзов Хакасии Герасимов

Абакан, 10 сентября. Ушел из жизни известный политик Федор Герасимов. Смерть наступила после продолжительной болезни.

Глава Хакасии Валентин Коновалов направил слова соболезнования родственникам Федора Герасимова.

«Он внес большой вклад в защиту прав трудящихся республики. Всегда занимал активную жизненную позицию», — отметил Коновалов.

Федор Герасимов был депутатом Верховного совета Хакасии IV и V созывов. В период с 1997-го по 2012 год руководил Федерацией профсоюзов республики.

Экс-президент Португалии Жорже Сампайю скончался в больнице в возрасте 81 года. Несколько недель назад бывшего лидера госпитализировали с респираторным заболеванием.