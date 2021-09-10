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Эффективность российской вакцины «Спутник V» варьируется от 83% до 94%

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 16:45
Общество
Эффективность российской вакцины «Спутник V» варьируется от 83% до 94%
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Москва, 10 сентября. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует высокий уровень эффективности, сообщили разработчики препарата.

Эффективность вакцины от COVID-19 «Спутник V» варьируется от 83% до 94% по различным показателям в зависимости от методики подсчета, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцинация остается основным способом борьбы с распространением коронавируса. Минздрав России зарегистрировал пять препаратов против COVID-19, среди которых «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Прививка поможет защититься от новых опасных мутаций патогена.

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спутник прививка коронавирус
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