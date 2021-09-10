Эпоха упущенных возможностей: политолог оценил афганскую эпопею США

Президент США Джо Байден3 сентября объявил, что он даст поручение соответствующим ведомствам о рассекречивании отчета ФБР о террористических атаках 11 сентября 2001 года. По словам главы государства, офис Генерального прокурора, министерство юстиции и другие ведомства должны в течение шести месяцев предать гласности засекреченные разделы официального расследования.

Байден озвучил свое решение спустя всего несколько дней после окончания вывода американских войск из Афганистана, где международная коалиция, возглавляемая США, на протяжении последних 20 лет вела борьбу с «международным терроризмом» — и в результате с вынуждена была фактически бежать от боевиков «Талибана»1 (группировка запрещена в РФ) и вывозить десятки тысяч афганцев, которые пополнят ряды беженцев.

Многие аналитики ожидают, что в рассекреченной части доклада ФБР будут содержатся непосредственные доказательства причастности королевской семьи Саудовской Аравии к финансированию и организации террористических атак 2001 года.

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

Американист Дмитрий Дробницкий поделился с международной редакцией ФАН своим мнением по поводу последствий опубликования рассекреченных частей доклада и о том, какие изменения произошли в мире после 11 сентября.

«О связях американского истеблишмента с саудовскими кронпринцами и так достаточно хорошо известно. Рассекречивание доклада ФБР — не такая уж приятная вещь для Байдена, он этому всячески сопротивлялся. Его в любом случае вынудили бы это сделать под давлением родственников жертв погибших. Не зря в США был принят закон, позволяющий частным лицам подавать в суд на частных лиц в Саудовской Аравии — в связи с событиями 11 сентября и рассекречивание доклада будет иметь определенное юридическое значение для продвижения исков».

Дробницкий уверен, что нынешние провалы нынешней администрации Белого дома стали следствием исторических ошибок, к которым сам Байден имеет непосредственное отношение.

«Радикальные исламисты появились не в 2001 году. В 1979 году произошла исламская революция в Иране, к которой на Западе отнеслись очень специфически. Саудовская Аравия после длительной осады мечети «Аль-Акса» из довольно светской и даже проамериканской страны превратилась в прямо-таки фундаменталистское государство и стала спонсором многих террористических групп. В этом же году Советский Союз вторгся в Афганистан и в США решили, что поддержка исламистских движений для борьбы с советской армией — это хорошая идея. Они считали, что могут это контролировать. В свое время Байден имел прямое отношение и к вторжению в Афганистан и в Ирак и всячески поддерживал продажу оружия боснийским мусульманам. И эти провалы — это бумеранг, который администрации Байдена прилетел в лоб. И бумеранг этот остается и что с ним будет — никто не знает».

/ Федеральное агентство новостей

Тем не менее по мнению политолога, американскую миссию в Афганистане нельзя назвать полностью провальной, несмотря на то, что через 20 лет войска вынуждены были бежать от талибских боевиков, а афганская армия растворилась в воздухе, когда вынуждена была постоять сама за себя.

«Определенные успехи были достигнуты: крупных терактов в отношении американских посольств за последнее время не было, — считает Дробницкий. — Крупных терактов на территории США тоже не было, если говорить о тех организациях, на которые американцы охотились в Афганистане».

Однако, по его мнению, Запад не смог сделать необходимых выводов после трагедии 2001 года и последующие 20 лет представляют собой «историю упущенных возможностей», когда борьба с терроризмом привела к расцвету террористического «Талибана», который после отступления войск США получил «в подарок» огромное количество оставленного американцами вооружения.

«11 сентября стало шоковым событием для США и всего Запада, но с политической точки зрения человечество не сделало никаких необходимых выводов. Россия, которая в то время также вела борьбу с международным терроризмом, тогда первой протянула США руку помощи — еще до того, как была инициирована пятая статья устава НАТО, но эта помощь была с высокомерием отвергнута и все дальнейшее развитие событий продемонстрировало, что не возникло некой общности интересов, которая возникла в ходе второй мировой войны. Поэтому вся история после 11 сентября — это история упущенных возможностей для мирового сообщества. И тот кризис, в котором сейчас находится объединенный Запад во многом связан с тем, что никаких выводов ни цивилизационных, ни политических, ни информационно-культурных, сделано не было».

1 Организация запрещена на территории РФ.