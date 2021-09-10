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Константин Эрнст может покинуть пост генерального директора Первого канала

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 16:35
Шоу-бизнес
Константин Эрнст может покинуть пост генерального директора Первого канала
politexpert.net  /  Зайцев Евгений

Москва, 10 сентября. Продюсер Константин Эрнст уходит с поста гендиректора Первого канала. Как утверждают СМИ, главная причина неожиданных кадровых изменений — многомиллиардные убытки канала.

Популярный Telegram-канал со ссылкой на источник сообщил, что уже с 1 января 2022 года у Первого канала будет другой генеральный директор. Согласно данным инсайдера, Константин Эрнст, занимающий эту должность с 1999 года, покидает пост по целому ряду причин, в числе которых многомиллиардные убытки федерального канала и плохая интеграция с интернетом. Кроме того, по данным источника, сам Эрнст изъявил желание оставить должность.

Продюсеру дали возможность доработать текущий год и выпустить последние новогодние программы. На место Константина Эрнста уже подыскали несколько кандидатур. Главным претендентом на должность генерального директора Первого канала называют начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова. Руководство, как пишут СМИ, также рассматривает кандидатуру первого заместителя генерального директора ВГТРК Антона Златопольского.

Российское телевидение в последнее время сотрясают новости о кадровых изменениях. Недавно известная журналистка и медиаменеджер Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера канала «Матч ТВ». Она занимала эту должность с июля 2015 года.

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Все новости / Шоу-бизнес / Константин Эрнст может покинуть пост генерального директора Первого канала
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