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Глава МО Польши подвергся критике жителей страны из-за слов об учениях «Запад-2021»
Армия
Глава МО Польши подвергся критике жителей страны из-за слов об учениях «Запад-2021»
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Варшава, 10 сентября. Учения «Запад-2021» говорят о том, что Россия на самом деле не собирается нападать на Польшу, заявили пользователи польского сегмента Сети.

Российско-белорусские маневры «Запад-2021», стартовавшие 10 сентября, станут крупнейшим за четыре десятка лет подобным мероприятием с участием ВС РФ. Глава минобороны Польши Мариуш Блащак отреагировал на это событие, заверив польских граждан в эфире телеканала Polsat News, что Варшава полностью готова к «угрозе» с восточного направления. По его словам, военное руководство страны уже направило в этот район войска.

Интернет-пользователи из Польши не слишком прониклись речами министра, прокомментировав его выступление в социальных сетях. Они подвергли критике Блащака из-за слов об учениях «Запад-2021». Жители страны усомнились в планах России «захватить» Польшу, так как ВС РФ способны буквально смести польские войска, ввиду чего Москва бы не стала так сильно распространяться об учениях «Запад-2021» и раскрывать много подробностей о них.

«Если бы Путин хотел, он бы просто сдул нас с доски, и не объявляя заранее об учениях "Запад-2021", а тихо и неожиданно», — высказался один из комментаторов.

«Единственное, что у нас есть, – это плохой забор, который развалится сам. Путин может завоевать Польшу даже армией, вооруженной только саблями», — поддержал его другой пользователь, не поверивший в способность ВС Польши победить армию России.

Сама мысль о том, что польская армия способна противостоять войскам России, говорит о некомпетентности Блащака, уверены жители Польши. Они также предположили, что антироссийская истерия была раздута правящей партией «Право и справедливость», которая потерпела фиаско в отношениях с Соединенными Штатами и Евросоюзом.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что нападки Запада начались еще до того, как стартовали российско-белорусские учения. По его словам, зарубежные оппоненты Москвы едва ли остановятся на этом и продолжат провокации.

Кроме того, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал маневры «Запад-2021», заявив, что они якобы стали причиной беспокойства в Польше, Прибалтике и на Украине, передает телеканал «360». По его мнению, российскому военному руководству стоит предоставить НАТО подробный план действий учений.

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Все новости / Армия / Глава МО Польши подвергся критике жителей страны из-за слов об учениях «Запад-2021»
россия белоруссия польша учения блащак запад-2021
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