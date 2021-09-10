Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 17:37
17:37
Общество
Дептранс Самары пообещал оплату картой в маршрутках через 24 года
17:31
Политика
МИД России вызвал посла США
17:25
Политика
Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище Петербурга
17:24
Происшествия
В Дагестане после ликвидации боевиков возбуждено уголовное дело
17:22
Общество
Какие бывают медицинские профессии: краткий обзор
17:21
Политика
Порядка 4,5 тыс. человек вышли на митинг в Литве
17:21
Происшествия
Недавно освободившийся рецидивист изнасиловал дочь своей новой знакомой в Петербурге
17:20
Политика
«Анти-Россия-2». Альгис Микульскис о «казахстанском проекте» Вашингтона
17:19
Спорт
Путин посоветовал Винер-Усмановой обсудить вопрос ставленника от России в FIG с министром спорта
17:17
Общество
«Мне его будет очень не хватать»: Гусман о возможном уходе Эрнста с Первого канала
Все новости

Поклонская назвала «верхом безумия» заявление Зеленского о возможной войне с Россией

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 16:42
Армия
Поклонская назвала «верхом безумия» заявление Зеленского о возможной войне с Россией
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 10 сентября. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала заявление украинского президента Владимира Зеленского о войне с Россией безумием.

В пятницу украинский президент Владимир Зеленский принял участие в двухдневном форуме YES, где его попросили прокомментировать, насколько возможным он считает сценарий, при котором Украина и Россия начнут полномасштабную войну. Президент отметил, что начало подобного конфликта будет большой ошибкой, но он не исключил такой вероятности.

В беседе с изданием «Газета.Ru» зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отметила, что заявление Зеленского скорее всего было сделано под давлением западных партнеров.

«Говорить о возможности крупномасштабной войны между нашими странами — это верх невежества и безумство. Президента Зеленского я считаю нормальным человеком и допускаю, что подобные заявления являются мерой вынужденного характера», — сказала она.

По ее мнению, Москве и Киеву сейчас следует искать компромисс, поскольку от их отношений зависит благополучие двух наций. Поклонская отметила, что для того, чтобы развязать войну «много ума не надо», но куда сложней строить конструктивный диалог, но именно на этом и следует сосредоточить усилия российских и украинских дипломатов. Все остальное сыграет только на руку третьим сторонам, которые беззастенчиво наживаются на конфликте братских народов.

Заявление Зеленского прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль огорчают подобные «апокалиптические ожидания».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Поклонская назвала «верхом безумия» заявление Зеленского о возможной войне с Россией
россия поклонская зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru