Поклонская назвала «верхом безумия» заявление Зеленского о возможной войне с Россией

Москва, 10 сентября. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала заявление украинского президента Владимира Зеленского о войне с Россией безумием.

В пятницу украинский президент Владимир Зеленский принял участие в двухдневном форуме YES, где его попросили прокомментировать, насколько возможным он считает сценарий, при котором Украина и Россия начнут полномасштабную войну. Президент отметил, что начало подобного конфликта будет большой ошибкой, но он не исключил такой вероятности.

В беседе с изданием «Газета.Ru» зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отметила, что заявление Зеленского скорее всего было сделано под давлением западных партнеров.

«Говорить о возможности крупномасштабной войны между нашими странами — это верх невежества и безумство. Президента Зеленского я считаю нормальным человеком и допускаю, что подобные заявления являются мерой вынужденного характера», — сказала она.

По ее мнению, Москве и Киеву сейчас следует искать компромисс, поскольку от их отношений зависит благополучие двух наций. Поклонская отметила, что для того, чтобы развязать войну «много ума не надо», но куда сложней строить конструктивный диалог, но именно на этом и следует сосредоточить усилия российских и украинских дипломатов. Все остальное сыграет только на руку третьим сторонам, которые беззастенчиво наживаются на конфликте братских народов.

Заявление Зеленского прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль огорчают подобные «апокалиптические ожидания».