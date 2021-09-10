ФАН совместно с Фондом борьбы с репрессиями (ФБР) запускает программу, посвященную репрессивной политике США на своей территории и за рубежом.

В первом выпуске программы «США: преступления без наказания» с Мирой Тэрада поговорим о вмешательстве Америки в выборы других стран, о кровавых убийствах и терроре по всему миру.

Почему холодная война между Советским союзом и Америкой закончилась, а вмешательство США в дела других стран нет? Как ЦРУ физически уничтожало антиамериканскую оппозицию власти в Латинской Америке и Азии? Каковы современные методы репрессивного вмешательства США в дела независимых государств? На все вопросы ответим в первом выпуске программы «США: преступления без наказания» с Мирой Тэрада.