Большой взрывной котел: африканист объяснил народные волнения в Мали и Гвинее

Африканист Александр Зданевич в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил последние события в центральной части Африки. По его словам, серия митингов в Мали и военный переворот в Гвинее стали следствием ослабления влияния Франции на континент.

Мировые новостные издания последние месяцы внимательно следят за развитием ситуации в Бамако и Конакри. Буквально за три недели народные волнения и поддержка военнослужащих привела к свержению власти в двух соседних государствах. Местные жители неоднократно жаловались на отсутствие безопасности из-за вооруженных группировок, коррупцию в правительстве и экономический кризис. В итоге граждане взяли инициативу в свои руки.

Федеральное агентство новостей / Абубакар Сидик

Александр Зданевич рассказал, что Франция более 70 лет назад вела успешную колониальную жизнь. За последние четверть века ее позиции сильно просели, однако заинтересованность в африканских партнерах до сих пор высока. Несмотря на официальный уход с континента, Париж продолжает влиять на регион, только местное население уже осознало бесполезность взаимодействия с Елисейским дворцом. Отсюда проистекает недовольство масс и поиск новых союзников среди мировых держав.

«Эти восстания и народные волнения говорят нам о многом. Кто-то скажет, что для Африки это вполне обычное дело, однако это не так. За каждым движением стоит целая цепь событий, которые неизбежно приводят к таким результатам. Ошибкой было бы думать, что полковник Мамади Думбуйя, возглавивший движение в Гвинее, в один день решил, что необходимо все изменить в стране. Это либо вершина айсберга, либо ее основание. А дальнейшее развитие событий для аналитиков, у которых хватает времени и терпения для выяснения, кто заинтересован во всем этом. И тут зачастую проступают необычные коллизии, которые выводят нас на уровень геополитических или региональных раскладок», — заявил специалист.

wikipedia.org / Gunnery Sgt. Joseph N. Lomangin / Public Domain

Африканист также обратил внимание на призывы жителей Бамоко и Конакри попросить помощи у Москвы для урегулирования проблем с безопасностью в регионе. Они стали свидетелями успешной работы российских инструкторов в ЦАР, где специалисты по просьбе официальных властей обучили национальную армию, давшую отпор боевикам конгломерата вооруженных группировок «Коалиции патриотов за перемены».

«Африка молодеет с каждым годом. Об этом специалисты знают и говорят, но их мало кто слушает. Огромный процент молодежи, которые не имеет никаких социальных навыков — нет работы, нет перспектив. Это по сути большой котел, который рано или поздно может взорваться. Мы видим, к чему это привело в Ливии 10 лет назад. Когда не разобравшись в ситуации делаются выводы, и за ними следует действие. В итоге нет страны, появился огромный кластер проблем, который никто решить не может. В этом смысле позиция России в Африке последовательная и четкая. Мы не работаем с нелегитимной властью, стараемся всегда договориться и, как сказал когда-то президент РФ Владимир Путин на саммите, «позволяем африканским лидерам принимать свои решения и нести за них ответственность». Для них это новое. Обычно к ним шли с предложением, а Россия дала возможность им самим решить свою судьбу. Это может являться одной из причин, почему полковник Думбуйя первым пригласил именно чрезвычайного и полномочного посла РФ в Гвинее Вадима Разумовского», — уточнил эксперт.

Александр Зданевич также затронул тему активности Турции в центральной части Африки. По его мнению, Анкара может преследовать несколько целей одновременно, начиная с бизнеса и заканчивая вытеснением Франции с континента. Президент Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет идею возродить новую Османскую империю в регионе.

«Тут два вектора проблем. С одной стороны, это заработок, с другой — геополитические усилия. Африканским лидерам выбирать с кем им по пути. Если наша последовательная позиция будет им выгодна на всех площадках, начиная от обеспечения безопасности до развития промышленности, то они остановятся на партнерстве с Россией. Что касается грубого вторжения Турции в центральную Африку, используя частные военные кампании, например, SADAT или наемников, то тут делать какие-то прогнозы достаточно сложно. На континенте задействовано очень много внутренних механизмов, среди которых миссии ООН и силы Африканского союза. Турецкие войска имеют достаточную боевую мощь на ряду с другими армиями в регионе. За ними нужно внимательно наблюдать, заранее разгадать их цели и принять соответствующие меры. Рычагов давления друг на друга между странами на мировой арене огромное количество. У нас все карты на руках, чтобы дипломатично и твердо отстаивать свои интересы в Африке», — убежден специалист.

Федеральное агентство новостей /

Подводя итоги, африканист оценил деятельность гвинейского полковника, который мирным путем пришел к власти, взяв в плен президента Альфа Конде.

«В лице товарища Думбуйя мы сейчас видим достаточно прагматичного персонажа. Что же касается его французского образования, то это легко объяснить. Гвинея — бывшая колония Парижа, и он проходил военную службу по европейским стандартам в легионе. То, что он не устраивает погромов, не вводит чрезвычайных положений и не стреляет по людям из пулеметов — это очень хорошо. И поддержка со стороны народа также идет ему на пользу. Полковник, по всей видимости, сделал выводы из событий прошлых лет в той же Зимбабве, где правительство решило не устраивать бойню с активистами, а урегулировать вопросы мирным путем», — подытожил Зданевич.

Военный переворот в Гвинее состоялся 5 сентября. Солдаты задержали профранцузского лидера Альфа Конде и перевезли его в безопасное место.