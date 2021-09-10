Аналитик Forbes признал неспособность Франции выстоять в войне с Россией

Вашингтон, 10 сентября. Франция, несмотря на арсенал современного вооружения и техники, будет абсолютно беззащитна в случае войны с Россией, считают аналитики из Соединенных Штатов.

Боевого потенциала Франции, являющейся одним из самых неоднозначных государств в составе Североатлантического альянса, не хватит для войны с РФ в одиночку, отметил американский военный эксперт Майкл Пек в статье для издания Forbes, перевод которой приводит «ПолитРоссия». Такие выводы журналист сделал на основе исследований, проведенных специалистами RAND.

«Франция всегда была белой вороной западного блока. Являясь членом — основателем НАТО в 1949 году, она вышла из военной организации Альянса в 1966 году и вернулась в 2009 году», — пишет аналитик.

Париж может оказать достаточную поддержку союзникам по НАТО в ходе выполнения военных операций, считает аналитик. Французские войска вооружены танками Leclerc, истребителями Rafale, а также самоходными артиллерийскими установками CAESAR калибра 155 миллиметров, напомнил Пек. Кроме того, у французского флота имеется атомный авианосец и четыре стратегические подводные лодки, уточнил он. Тем не менее войска Франции не столь сильны, как кажутся, подчеркнул эксперт.

Пек признал неспособность Франции выстоять в войне с Россией, назвав причины беззащитности Парижа перед Москвой. Французская армия испытывает нехватку боеприпасов и оружия, а также систем радиоэлектронной борьбы и комплексов ПВО, заявил журналист. По его мнению, людские и технические ресурсы Парижа стремительно истощатся в случае вооруженного конфликта. Пек сослался на выводы специалистов RAND, которые уверены, что Франция способна оказать поддержку военной кампании НАТО в Восточной Европе, но без помощи США выстоять в войне с Россией она не сможет.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев рассказал о стратегической важности Калининградской области для обороны России. По его словам, этот регион был превращен Москвой в настоящий «щит», ограждающий РФ от агрессии Запада. Именно поэтому Калининград так сильно раздражает НАТО, уверен он.

Кроме того, экс-сотрудник Пентагона Дэниэл Гуре заявил, что Североатлантическому альянсу надо обратить пристальное внимание на растущий военный потенциал России, сообщает телеканал «360». По его мнению, в случае вооруженного конфликта с РФ НАТО может попросту не успеть вовремя отреагировать на наступление российских сил на восточном фланге.