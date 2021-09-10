Манукян отреагировал на слухи об уходе Эрнста и предложил кандидатуры ему на смену

Блогер, общественный деятель, автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе Вадим Манукян прокомментировал слухи о возможной смене руководства Первого канала. Ранее в некоторых Telegram-каналах со ссылкой на источники появились слухи, что бессменный с 1999 года глава Первого канала Константин Эрнст покидает свой пост.

«Как утверждают наши источники, с 1 января 2022 года Константин Львович больше не будет занимать должность генерального директора Первого канала. Причина — многомиллиардные убытки, плохая интеграция с интернетом и личное желание Эрнста», — пишет Telegram-канал «Курятник».

Вадим Манукян сожалеет о возможном уходе Эрнста, хотя у блогера был в свое время конфликт с Первым каналом, который благополучно разрешился.

«Если информация подтвердится, мне будет очень жаль, что Константин Эрнст покинет свой пост, — рассказал Манукян корреспонденту ФАН. — У меня был своеобразный опыт обратной связи с Константином Львовичем в 2017 году. Это нашумевшая история с новогодними огоньками, когда я написал обращение [по поводу устаревшего формата новогодних программ], которое поддержали сотни тысяч россиян. По ее результатам и реакции Эрнста состоялось первое и пока единственное всенародное голосование за участников «Огонька», смена формата новогодних программ, выступления артистов на улицах Москвы. Символично, что, судя по информации, которую распространяют в медиа, Эрнст может покинуть канал уже после работы над новогодним эфиром. Я бы с удовольствием в этом финальном для Константина Львовича мероприятии принял участие. Может, новые «Старые песни о главном» стоит сделать напоследок?»

Манукян предложил свои кандидатуры на замену Эрнсту, если слухи о его уходе подтвердятся.

«Понимаю, что есть серьезные кандидатуры на замену, в том числе и из руководства ВГТРК, — говорит блогер. — Но я бы предложил в случае ухода Эрнста возглавить канал либо Ивану Урганту, либо Андрею Малахову. Современное телевидение должно быть креативным, а эти ведущие в телевидении хорошо смыслят. Идеалом был бы тандем Ургант-Малахов».

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Эрнст перед уходом успеет спродюсировать новогодние программы. На его место, по неофициальным данным, прочат первого зампреда гендиректора ВГТРК Антона Златопольского.

Константину Эрнсту 60 лет, он известный российский медиаменеджер, продюсер, режиссер, сценарист, телеведущий. Эрнст возглавляет ОРТ/Первый канал с сентября 1999 года. В числе проектов, созданием которых руководил Эрнст, — «Евровидение-2009», церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Сочи, программы и фильмы «Старые песни о главном» «Ночной Дозор», «Дневной Дозор», «Прожекторперисхилтон», «Ирония судьбы. Продолжение», «Викинг» и многие другие.

Супруга продюсера Софья Эрнст в последнее время постоянно выступает сопродюсером работ мужа, а также снимается в фильмах, созданных при участии Первого канала. У пары двое детей. Эрнст считается одним из крупнейших собирателей редких книг и графики, он член Национального союза библиофилов.