«Аэрофлот» начнет летать в Доминикану с 1 октября

Москва, 10 сентября. Компания «Аэрофлот» планирует запустить рейсы в Доминикану с 1 октября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолеты Airbus A350-900 из Москвы в Пунта-Кану будут летать три раза в неделю. Россияне смогут отправляться в Доминикану каждые среду, пятницу и воскресение. Чартерная компания Azur Air также производит рейсы по этому направлению.

Российский оперштаб снял все ограничения на путешествия в Доминикану в конце августа 2021 года. Отечественные специалисты ведут регулярный мониторинг за ситуацией с коронавирусом по всему миру.

Запуск рейсов из Петербурга в этом направлении также запланирован на 1 октября. Жители Ростова-на-Дону, Новосибирска и Казани также смогут летать в эту страну в ближайшее время.