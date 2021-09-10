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«Аэрофлот» начнет летать в Доминикану с 1 октября

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 16:18
Общество
«Аэрофлот» начнет летать в Доминикану с 1 октября
pixabay.com

Москва, 10 сентября. Компания «Аэрофлот» планирует запустить рейсы в Доминикану с 1 октября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолеты Airbus A350-900 из Москвы в Пунта-Кану будут летать три раза в неделю. Россияне смогут отправляться в Доминикану каждые среду, пятницу и воскресение. Чартерная компания Azur Air также производит рейсы по этому направлению.

Российский оперштаб снял все ограничения на путешествия в Доминикану в конце августа 2021 года. Отечественные специалисты ведут регулярный мониторинг за ситуацией с коронавирусом по всему миру.

Запуск рейсов из Петербурга в этом направлении также запланирован на 1 октября. Жители Ростова-на-Дону, Новосибирска и Казани также смогут летать в эту страну в ближайшее время.

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россия аэрофлот доминикана
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