Путин скептически отнесся к возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

Москва, 10 сентября. Президент РФ Владимир Путин выступил против отмены лимита на иностранцев в российском футболе.

Владимир Путин считает, что наличие большого количества иностранцев в российских клубах не улучшит ситуацию в отечественном футболе. Соответствующее мнение президент РФ озвучил в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут», — подчеркнул глава государства.

Идея отмены лимита на легионеров в последнее время активно обсуждается футбольными чиновниками. С прошлого сезона в РПЛ действует ограничение, позволяющее клубам иметь в заявке на сезон не более восьми иностранных игроков.