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Семейная пара из Чувашии получила орден «За любовь и верность»

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 16:15
Общество
Семейная пара из Чувашии получила орден «За любовь и верность»
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Чебоксары, 10 сентября. Михаил и Нина Андреевы из села Мусирмы в Чувашии получили орден «За любовь и верность». Пара вместе более 50 лет.

У них родилось пятеро детей. Сейчас у пары подрастают шесть внуков. В прошлом году Михаил и Нина Андреевы отметили золотую свадьбу. Они поженились в 1970 году, познакомившись в автобусе по пути в деревню.

Сейчас супруги живут в родном селе Михаила Андреева. Нина родилась и выросла в Мариинско-Посадском районе. Более 30 лет она проработала учителем биологии в Мусирминской средней школе. Женщина вспоминает, что ее мама всегда учила детей любить и ценить природу.

«Пятеро детей вырастить — тяжелый труд, конечно, для родителей настоящих. Всех вырастили. Учили, занимались сами с ними», — рассказал Михаил Андреев.

Секрет столь продолжительной семейной жизни кроется в усердии, считает мужчина. Нужно уважать свою половинку. В целом психологи рекомендуют не замалчивать о том, что кого-либо из супругов не устраивает в другом. Это поможет надолго сохранить хорошие отношения. К тому же важно не забывать об интимной жизни.

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