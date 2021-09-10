Эксперт Шапиро на примере Кудрово указала недостаток новых агломераций

Санкт-Петербург, 10 сентября. Член Общественной палаты Ленобласти, член Градостроительного совета Ленинградской области Виктория Шапиро приняла участие в брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот».

В пресс-центре прошел прямой эфир на тему «Зачем россиянам новые города на границах с мегаполисами». Ведущий поинтересовался у эксперта, какие плюсы и минусы могут быть у агломераций вокруг крупных городов. Шапиро отметила, что такие города — очень молодые.

«А минусы агломерации в том, что мы живем рядом с городом, транспорт и соединения рядышком, но между собой у них нет нормальной договоренности, например, мы не можем выбить какой-то тротуар, который пересекал бы эту границу», — объяснила она.

Дополнительной проблемой является то, что он находится «внутри ж/д». Член ОП подчеркнула, что данный пример касается конкретно Кудрово.

На вопрос ведущего, обусловлено ли это тем, что РЖД не будет строить переезды за свой счет, Шапиро сообщила, что в первую очередь с компанией сложно что-то согласовать.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов ранее оценил влияние возможного переноса столицы из Москвы в другой город. По его словам, такая экономика, как московская, не изменится, даже если власти примут решение перенести столицу в другой мегаполис.